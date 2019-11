Nécrologie : Décès de Serigne Abdou Wahab DIOP

Une autre sentinelle du saint Coran tire sa révérence après de loyaux services à l’Islam. Ce, huit mois après le départ vers l’au-delà de son grand frère Serigne Zeynou Abidine DIOP.



À l’image de son grand frère, Abdoul Wahab a formé des milliers de génération dans son daara à Balacoss. Il était le dernier fils de Serigne Mohsine a porté le flambeau millénaire de ce pacte de sang et de foi.



L’enterrement est prévu à 17 heures à la Mosquée pointe Sud de l’île. Les condoléances seront reçues à Balacoss.



Ndarinfo exprime toute sa sincère solidarité à sa famille et présente ses vives condoléances à ses anciens élèves et à toute la population de Saint-Louis.