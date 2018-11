Nécrologie : Décès de Sokhna Aminata DIAGNE, la mère d’El Hadji Moshine et de Zeynou Abidine DIOP

C’est avec tristesse que nous apprenons ce matin, le décès de Sokhna Aminata DIAGNE, mère d’El Hadji Mohsine DIOP, de Zeynou Habidine DIOP, Thierno DIOP et d’Assane DIOP ( Imam à Dubaï). Une grande dame de valeur s’en va après avoir rempli sa mission, une référence pétrie de piété, de dignité et de générosité.



L’enterrement est prévu à 17 heures au quartier Sud. NDARINFO exprime sa solidarité envers la famille éplorée et tient à lui traduire toute sa compassion.