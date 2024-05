Nécrologie : Décès du promoteur de lutte Gaston MBENGUE

Nous apprenons la disparition du promote ur de lutte Salif MBENGUE plus connu sous le surnom de Gaston, responsable de Gaston productions. Il était connu pour avoir décroché de grandes affiches historiques de lutte.



Gaston a été un des acteurs clé de l'essor et de la modernisation de ce secteur. Son décès annoncé dans la soirée est survenu dès suites d'une maladie.



Ndarinfo.com présente ses condoléances à sa famille et au peuple Sénégalais en cette douloureuse circonstance. Nous prions pour le repos de son âme au Paradis.