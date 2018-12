Nécrologie: L’ex-président américain George Bush est décédé

« Jeb, Neil, Marvin, Doro et moi avons la tristesse d’annoncer qu’après 94 années remarquables notre cher papa est mort », a déclaré George W. Bush, lui-même président de 2001 à 2009, dans un communiqué publié sur Twitter par un porte-parole de la famille.



« George H.W. Bush était un homme doté d’une noblesse de caractère et le meilleur père qu’un fils ou une fille aurait pu souhaiter ».



L’actuel président américain Donald Trump a salué le « leadership inébranlable » de son prédécesseur, qui restera également dans l’Histoire pour avoir engagé les Etats-Unis dans la libération du Koweit, après l’invasion de ce pays par les troupes irakiennes de Saddam Hussein.



« A travers son authenticité, son esprit et son engagement inébranlable en faveur de la foi, de la famille et de son pays, le président Bush a inspiré des générations de concitoyens américains », a affirmé M. Trump dans un communiqué transmis depuis Buenos Aires où il assiste au sommet du G20.





L’ancien président des Etats-Unis George H.W. Bush, qui dirigea son pays de 1989 à 1993 durant la fin de la Guerre froide, est décédé à l’âge de 94 ans, a annoncé tard vendredi soir son fils George W. Bush.