“Nègre moderne” : le nouveau clip de Gaston contre Macky Sall

“Negre moderne” est un cri du coeur contre la dépendance à la France et la domination de celle-ci malgré une indépendance proclamée. Nous sommes pour un Sénégal souverain, libre totalement et indépendant qui gère et contrôle son économie, ses terres et ses ressources.