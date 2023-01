Nemmeku Tour : Pastef récolte 3 millions à Podor, le «titre foncier» du Président Macky Sall

La pêche a été fructueuse puisqu'une somme de trois millions Fcfa a été récoltée en deux jours seulement. Ils se félicitent que leur appel ait eu un écho très favorable. Enthousiastes, ils vont continuer de recevoir les contributions des personnes de bonne volonté qu’ils ne connaissent même pas. Ils disent noter partout dans le département une adhésion massive à la vision de Pastef.



Les partisans de Ousmane Sonko révèlent que 347.300 Fcfa ont été récoltés dans la seule commune de Podor, 182.500 Fcfa dans la commune de Madina Ndiathbé et 158.000 Fcfa à Mboumba. Les responsables de Pastef des communes Golléré de Démette, de Dodel, de Doumga Lao, de Fanaye Diéri, de Gamadji Saré, de Pété, de Aéré Law, de Guédé village et de Guédé Chantier, de Niandane, Ndiayène Pendao et de Bokké ont pleinement joué leur partition.



Les patriotes promettent de réserver un accueil triomphal à leur leader. Reste à savoir quelle sera l’attitude des responsables de l’Apr et de Bby qui sillonnent chaque week-end le département de Podor.