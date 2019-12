Ngallèle-Extension - Le plan d’aménagement établi : 547 parcelles seront distribuées, selon le Gouverneur (vidéo)

Une remise symbolique de parcelles aux impactés du titre foncier 28 bas Sénégal a été faite, ce matin, à la Mairie de Saint-Louis. Ce, après l’élaboration d’un plan d’aménagement de la zone. Une assiette foncière a été identifiée sur une soixantaine d’hectares. Selon le Gouverneur Alioune Aidara NIANG qui présidait la cérémonie avec l’édile de la ville, l’espace abritera le futur hôpital de Saint-Louis, le camp des Sapeurs-pompiers et des éléments du GMI, un institut pétrole et de Gaz, un marché, un centre de formation professionnelle et un lycée technique.



« Nous avons décidé de privilégier les populations qui avaient occupé initialement. Les populations de Ngallèle et Bango et celles dont les fondations et constructions ont été détruites », a-t-il indiqué. 547 parcelles seront distribuées. La plus petite parcelle est d’une dimension de 250 m2, renseigne M. NIANG. Il informe qu’un accompagnement sera offert aux bénéficiaires pour l’obtention de bail.