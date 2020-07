Nigeria: au moins 23 soldats tués dans une attaque de «bandits» (sources sécuritaires citées par l'AFP)

Selon une source sécuritaire ayant requis l'anonymat et citée par l'AFP, au moins 23 soldats ont été tués dans l'Etat de Katsina (Nord-Ouest du Nigeria) lors d'une attaque armée attribuée à des «bandits», des groupes armés qui sèment la terreur dans cette région de plus en plus volatile. Certains militaires restent portés disparus.