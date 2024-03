Nomination : à 2 jours de son depart, Macky Sall case Fou Malade au CESE

Le célèbre activiste et rappeur Malal Almamy Talla alias Fou Malade est désormais membre du Conseil économique, social et environnemental (Cese). La décision a été prise par décret numéro 2024-736 du 18 mars 2024, contresigné par le Premier ministre Sidiki Kaba. Le petit frère de Racine Talla et membre du Mouvement Y'en a marre fait partie des 47 membres nommés au titre des organisations socioprofessionnelles, lit-on dans ledit décret déjà publié au Journal officiel, ce jeudi 28 mars.