Nominations : Pape Alé NIANG remplace Racine TALLA. Fadilou KEITA prend le fauteuil d'Issa SALL

La direction générale de la radiotélévision Sénégalaise (RTS) change de patron. En effet, Pape Alé Niang, journaliste vient d'être nommé directeur général de la RTS en remplacement de Racine Talla. Une décision parmi tant d'autres prises par le Président Bassirou Diomaye Faye, ce mercredi 24 avril. Le désormais, nouveau directeur général de la RTS vient d'être conformé à ce poste où nombres de personnes l'annonçaient.



Par ailleurs, « Monsieur Fadilou Keïta, manager en gestion financière, est nommé Directeur général de la Caisse des dépôts et Consignations », annonce-t-on dans le communiqué du conseil des ministres de ce mercredi 24 avril 2024, au titre des mesures individuelles.



Le fils de l’inspectrice générale d’État (IGE) et ancienne présidente de l’OFNAC Nafi Ngom Keïta, récolte ainsi les dividendes de son engagement auprès de Ousmane Sonko et de Bassirou Diomaye Faye.



Un compagnonnage politique qui lui avait valu des mois de détention à la suite d'un poste publié au lendemain de la disparition annoncée des deux gendarmes Fulbert Sambou et Didier Badji (l'un des gendarmes était son proche et ami).



Fadilou Keïta remplace à ce poste, Cheikh Issa Sall.`