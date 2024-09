Nommé PCA du Grand Théâtre : Landing Mbissane Seck, alias Kilifeu a pris fonction

Chers compatriotes,



Ce vendredi 6 septembre 2024, j’ai été installé dans mes fonctions en tant que Président du Conseil d’Administration (PCA) du Grand Théâtre Doudou Ndiaye Coumba Rose. Ce lieu emblématique, porteur de notre riche patrimoine culturel et artistique, est un symbole de fierté pour notre nation.



Je remercie son Excellence le Président de la République Bassirou Diomaye Diakhar FAYE, son Premier Ministre M. Ousmane SONKO ainsi que le Ministre de la jeunesse des sports et de la culture Mme Khady Diène GAYE pour leur confiance placée en mon humble personne.



Je m’engage à travailler avec honneur et humilité, avec toutes les parties prenantes, pour que le Grand Théâtre continue d’être un espace de rencontre, de partage et de créativité. Il s’agira aussi pour nous d’innover pour répondre aux défis de notre époque.



A toutes et à tous je dis merci pour vos prières. J’ai été particulièrement touché par vos messages et appels de félicitations et d’encouragement.



Vous avez mon respect et ma reconnaissance.