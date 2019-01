Non, Soham El Wardini n’a pas rejoint Macky Sall !

C’est l’une des informations phares divulguées en ce lundi. La candidature de Khalifa Sall invalidée, plusieurs de ses proches songeraient à un nouveau point de chute. Parmi eux, Soham El Wardini, la mairesse qui a remplacé Khalifa Sall. Cette dernière a démenti son ralliement dans le camp présidentiel.



Face à cette transhumance annoncée et qui semble étrange au vu des relations entre l’actuelle mairesse et son mentor, Khalifa Sall, la rédaction de SeneNews a contacté l’édile de la ville de Dakar.



D’emblée, Soham El Wardini dément l’information. « Vous m’appelez pour voir si j’ai transhumé ? » dit-elle. « Ce n’est pas la peine de vérifier l’information puisque moi et Khalifa Sall, c’est pour la vie », ajoute la mairesse de Dakar.



Alors que les rumeurs vont bon train, Soham El Wardini, qui a toujours crié haut et fort son soutien à Khalifa Sall, est toujours du côté des opposants.



Thioro Sakho et Mouhamed Camara