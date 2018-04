Non-inscription des enfants à l’état civil : Saint-Louis, l’une des régions du Sénégal les plus touchées ( vidéo )

Dans le cadre de son projet de sensibilisation sur l’inscription des enfants à l’état civil, la Caritas de Saint-Louis a organisé, samedi, une randonnée pédestre qui a mobilisé plus de 200 enfants des communes de Saint-Louis Fass-Ngom, Gandon et Ndiébène Gandiol. Cette marche a été honorée par présence de l’évêque de Saint-Louis, Monseigneur Ernest SAMBOU qui, à travers des animations interactives a tenu à attirer les populations sur les dangers de ce phénomène.



Le projet de la Caritas déroulé sur une période de 10 mois renforce l’action de sensibilisation déjà engagée par ses programmes antérieurs dont certains confiés à la charge de la Claire Enfance.



Cette initiative a permis notamment d’offrir 2268 extraits de naissance à des enfants en état de scolarisation.



Aujourd’hui, malgré les efforts consentis, le gap reste important a important. Des parents souvent mal informés se découragent devant la lourdeur des démarches pour l’obtention des pièces.



La synergie populaire de la Caritas vise à alerter sur le droit fondamental à l’enfant d’avoir une nationalité, mais aussi à inviter les politiques, institutions et leaders communautaires à rejoindre sa dynamique.



Suivez les réactions d’Agnès SECK, chargée de programme à la Caritas et d’Alex Ismael TENDENG, directeur de la Caritas de Saint-Louis