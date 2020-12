Normalisation des "Allo Taxi" : le grand défi du GIE "Wallou jeunes chauffeurs de Saint-Louis" (vidéo)

Les « allo taxi » ne veulent plus évoluer dans la clandestinité. Regroupés autour du « Gie Wallou des jeunes chauffeurs de Saint-Louis », ces transporteurs communément appelés « warr gaindé », veulent se désormais normaliser. Une démarche entreprise après la suppression de licence d’exploitation pour les taxis et dans le souci de pérenniser les centaines d’emplois créées par ces activités. Lancée en 2017 avec 112 membres, l’organisation est aujourd’hui forte de 238 personnes. Avec la normalisation engagée, l’acquittement aux droits d’impôts devra débuter en janvier 2021. Une démarche innovante de jeunes entrepreneurs routiers qui exige l’accompagnement et l’encouragement des autorités compétentes. Nous avons recueilli leurs doléances …