“ Notre bloc s'est disloqué “: l'analyse sans concession d'Amara Traoré

Dans un entretien accordé à L'Observateur, l'ancien sélectionneur des Lions, Amara Traoré, a livré une analyse tactique détaillée de la défaite du Sénégal face à la France (3-1), pointant des largesses défensives en seconde période, en grande partie liées à une baisse de régime physique.





Selon le technicien, l'équipe a progressivement abandonné les principes de la défense en zone à mesure que la rencontre avançait. Sur le premier but français, signé Olise-Mbappé, il relève l'absence de pressing sur le porteur du ballon, un mauvais contrôle du futur receveur et une gestion approximative des intervalles défensifs. Sur le second, initié par Rabiot, il évoque un manque de « défense préventive » après une perte de balle et un déséquilibre total du milieu de terrain, empêchant tout repli efficace.





Amara Traoré tient toutefois à nuancer son constat, saluant une prestation de « top niveau » des Lions pendant une heure de jeu, capables d'étouffer tactiquement les Bleus. «Pendant 60 minutes, la défense en zone était bien en place. Mais à partir de la 60e minute, notre bloc s'est disloqué», analyse-t-il dans les colonnes du quotidien du Groupe futurs médias.





Pour l'ancien sélectionneur, le score final ne reflète pas fidèlement la physionomie du match. Sa recette pour battre la Norvège : reproduire sur l'intégralité de la rencontre ce qui a fonctionné face à la France, tout en corrigeant les largesses de fin de match. «Si le Sénégal joue comme ça pendant 100 minutes, il fera mal à n'importe quelle équipe», affirme-t-il, jugeant que le score de 3-1 «ne reflète pas le contenu du match».





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