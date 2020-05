Nouvel accrochage entre deux vedettes des marines du Burundi et du Rwanda

Un nouvel accrochage entre deux vedettes des marines du Burundi et du Rwanda s’est produit vendredi après-midi dans le Rwaru, qui sépare les deux pays dans le nord-est du Burundi. Un soldat burundais a été tué, selon des sources administratives et sécuritaires au Burundi, lors d’un échange de tirs avec les soldats rwandais, alors qu’ils intervenaient pour empêcher l’arrestation de pêcheurs burundais.



Sollicitées par RFI, les autorités rwandaises n’ont pas encore réagi, mais une source sécuritaire de ce pays assure que l’incident s’est passé dans les eau territoriales rwandaises. Elle parle par ailleurs de deux soldats rwandais tués et un 3e grièvement blessé.