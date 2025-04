Nouvelle orientation économique du gouvernement : la CAPA Saint-Louis veut jouer sa partition

Des acteurs économiques de Saint-Louis ont décidé d’unir leurs forces pour devenir plus efficaces et pertinents dans leur soutien à la nouvelle orientation économique définie par le président de la République et son gouvernement.



Composée d’artisans, de commerçants, d’agriculteurs, d’éleveurs, entre autres, la Coopérative agro-pastorale et artisanale de Saint-Louis (CAPA) s’est réunie ce samedi afin d’élaborer un plan stratégique.



« Ces acteurs se sont réunis aujourd’hui pour accompagner le gouvernement, qui ne cesse de montrer l’intérêt qu’il porte à l’économie sociale et solidaire », a déclaré Abdourrahmane Guèye, planificateur à l’Agence régionale de développement (ARD).



Selon lui, ces acteurs méritent d’être soutenus et accompagnés pour atteindre les objectifs fixés par le nouveau référentiel, notamment dans le pôle nord. « Avec les potentialités de la région, cela peut contribuer à mener le Sénégal vers la souveraineté alimentaire », a-t-il ajouté.



Abdourrahmane Guèye reste convaincu que la CAPA peut jouer un rôle important dans la réduction de la pauvreté et du chômage dans la zone nord.



Cheikhouna Guèye, vice-président de la CAPA, a de son côté souligné que le gouvernement est disposé à les accompagner dans de nombreux domaines. Selon lui, cet appui leur permettra de travailler dans de meilleures conditions et de contribuer activement au développement du pôle nord.



