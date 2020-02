Nouvelles licences de Pêche : Pas de faveurs pour les pêcheurs Saint-Louisiens !

L’accord décrète l’interdiction ferme pour les Guet-Ndariens de pêcher notamment du mulet, des céphalopodes et des crustacés. Le contrôle des embarcations est strict. Toute forme d’opposition à la fouille conduit au retrait de la licence. Le service régional de pêche et de la surveillance de Saint-Louis livre aux acteurs des fiches d’engagement à remplir :



Dix 10 exigences y sont fixées :



1. L’Immatriculation physique de l’embarcation

2. La présence permanente des scellés d’authentification

3. La détention de la licence de pêche à bord, en mer et au débarquement

4. La détention d’un bon de sortie au cours de validité à bord, en mer et au débarquement

5. Le respect strict des débarquements à Nouakchott dans le cadre des 6%.

6. Le respect de l’interdiction de pêche du mulet, des céphalopodes er des crustacés

7. Le non-dépassement du taux de 2% pour les captures accessoires

8. Le débarquement des captures au niveau des sites dédiés

9. L’obligation de se soumettre aux opérations contrôles et de surveillance de pêche en mer et à terre

10. Le respect des décisions de la commission de transaction de Nouakchott



En fin, la fiche signale que « le non-respect des engagements précités, entrainera la suspension provisoire ou le retrait définitif de la licence ».



NDARINFO.COM