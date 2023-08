Noyade á l'hydrobase de Saint-Louis : un troisième corps sans vie retrouvé

Après avoir repêché et identifié hier deux corps sans vie, dont un jeune garçon de 14 ans et une jeune fille de 18 ans, tous deux élèves et issus d'une même famille, les sapeurs-pompiers ont retrouvé une troisième victime. Trois cas de noyade viennent d'être ainsi enregistrés alors que l'affluence sur ce lieu de baignade s'intensifie ces dernier jours.