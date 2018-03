Nyassia : Un militaire tué, un autre blessé dans des affrontements avec des rebelles

Un militaire de l'Armée nationale a été tué, un autre blessé suite à des opérations de ratissage et de sécurisation qui visent à "mettre fin aux exactions répétées de bandes armées et des activités criminelles des rebelles", a appris dimanche l'APS de source militaire.



"L'Armée nationale déplore la mort d'un militaire suite aux opérations de sécurisation en cours dans la zone de Nyassia. Un autre militaire a été blessé dans ces opérations", a indiqué un communiqué de la Direction de l'information et des relations publiques de l'Armée (DIRPA) transmis le même jour à l'APS.



"Suite aux exactions répétées des bandes armées sur les populations civiles dans le département d'Oussouye (Ziguinchor, sud), en particulier dans le secteur de Nyassia, les armées mènent des opérations de sécurisation afin de mettre fin aux activités criminelles des rebelles", a poursuivi le texte.



Selon la même source, ces opérations visent à "neutraliser les rebelles, à démanteler les bases et zones de transit supposées ou réelles et à lutter contre les trafics illicites de chanvre indien et de bois dans la forêt classée des Bayottes".



Des hommes armés non identifiés ont tué 14 bûcherons et ont blessé 6 six autres, le 6 janvier dernier dans la forêt classée de Boffa-Bayotte. Les victimes avaient été forcées à se coucher par terre avant d'être froidement fusillées.

Seize personnes avaient été placées sous mandat de dépôt, par le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Ziguinchor (sud), qui a dans le même temps libéré six autres personnes contre lesquelles la gendarmerie n'a retenu aucune charge.



Elles sont poursuivies pour quatre chefs d'inculpation : "Association de malfaiteurs, assassinat, participation à un mouvement insurrectionnel et détention d'armes à feu sans autorisation".



