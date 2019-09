ODCAV - DIAMA : le maire offre 1.600.000 FCFA à la jeunesse (vidéo)

Dans l’optique d’accompagner l’ouverture des Navétanes à DIAMA, le maire a remis, mardi, des subventions financières de 400.000 FCFA aux quatre zones, soit une enveloppe globale d’1 millions 600 milles FCFA. Un second appui est prévu au cours de la compétition en plus de la traditionnelle assistance communale remise en finale.



Oumar Mbourel SOW a réaffirmé son engagement en faveur de la promotion des jeunes et du développement du sport. Il a annoncé dans ce sillage, la finalisation du terrain de football de sa localité dans quatre jours.



« Je leur souhaite un bon navétane en leur rappelant que le sport, c’est le fair-play », a-t-il dit en exhortant les jeunes à faire preuve d’esprit de compétitivité. « Ces joutes sportives sont décisives. Des footballeurs internationaux peuvent y sortir. Ce serait alors une grande fierté pour notre terroir », a-t-il ajouté.



Suivez sa réaction ...