OFNAC : pourquoi le patrimoine de Sonko n'a pas été divulgué

Le Premier ministre, Ousmane Sonko, comme tous les membres du gouvernement, ont effectué leur déclaration de patrimoine. Mais à ce jour, seul le patrimoine du chef de l’Etat a été publié. Pourquoi ? Des membres de l'Office national de Lutte contre la Fraude et la Corruption (Ofnac) ont donné des explications à ce sujet.



«À ce jour, le Premier ministre et l'ensemble des membres du gouvernement ont fait leur déclaration de patrimoine. Mais l'Ofnac n'a pas les prérogatives de rendre public le contenu des déclarations de patrimoine, que ce soit à l'entrée ou à la sortie d'un assujetti», a expliqué Mme Aminatou Diop, cheffe de la division réception et traitement des déclarations de patrimoine à l'Ofnac, rapporte L’Observateur dans sa livraison du jour.



Des mots appuyés par Babacar Ba, vice-président de l'Ofnac. Il déclare qu’aujourd’hui, «les textes ne permettent pas à l'Ofnac de rendre publiques les données contenues dans les déclarations de patrimoine». Cependant, souligne-t-il, tout est question de plaidoyer. «Si les Sénégalais jugent nécessaire d'aller vers la publication de ces données, il faudra modifier la loi», souligne-t-il, ouvrant ainsi une brèche dans le débat.



Pour Babacar Ba, l'égalité des responsabilités entre les hautes personnalités publiques reste une évidence: «Qui peut le plus peut le moins. La loi obligeant le président de la République à rendre publiques les données de sa déclaration de patrimoine pourrait tout aussi bien s'appliquer aux autres membres du gouvernement.»