OMVS : la navigabilité du fleuve Sénégal à portée

C’est en marge de la célébration de la 6e session de l’association internationale Initiatives pour l’avenir des grands fleuves (Iagf) que les autorités de l’institution ont dévoilé le stade d’évolution de ce projet , qui constitue l’un des volets phare du programme de développement de l’organisation sous-régionale.



Ainsi, les responsables ont également souligné que l’OMVS est en discussions avancées avec la société indienne AFCONS pour la réalisation de la première phase du Projet.



Une initiative axée sur un certain nombre d’infrastructures (Ports, chenal, escales) permettant une navigation permanente entre Saint Louis du Sénégal et Ambidédi au Mali.



Par ailleurs, dans le cadre d’une approche de réflexion sur la place du fleuve dans le monde de demain , l’OMVS et l’agence de bassin française Compagnie nationale du Rhône (CNR) vont signer un protocole de partenariat .



Rappelons que depuis sa création en 2011, l’institution travaille d’arrache-pied pour la mise en œuvre de ce projet, qui a pour vocation principale de restaurer et de promouvoir de manière pérenne la navigation sur le fleuve Sénégal de Saint-Louis (au Sénégal) à Ambidédi (au Mali).





FINANCIALAFRIK