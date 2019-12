OMVS : le président malien porté à la présidence de l'organisation

Le président malien Ibrahim Boubacar Kéita a été désigné comme nouveau président de l'Organisation pour la mise en valeur du fleuve Sénégal (OMVS), lors d'un sommet des chefs d'Etat et de gouvernement des membres de cette organisation samedi à Bamako, ont rapporté dimanche les médias locaux.



Pendant son mandat, M. Kéita s'attellera à l'accélération des grands chantiers à court et moyen termes de l'OMVS.



Selon le Haut-commissaire de l'organisation, Ahmed Diane Séméga, l'un des projets phares en cours est le Système intégré de transport multimodal (SITRAM) dont le volet le plus important est la navigabilité pérenne du fleuve Sénégal sur 905 km de Saint-Louis du Sénégal à Ambidedi au Mali.



Créée en mars 1972, l'OMVS est un organisme inter-Etats qui regroupe la Guinée, le Mali, la Mauritanie et le Sénégal. Sa vocation est de favoriser un développement intégré et coordonné du bassin du fleuve Sénégal.



Xinhuanet