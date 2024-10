OPÉRATIONS DE SÉCURISATION : 345 interpellations dans la nuit du 30 septembre au 1er octobre

345, c'est le nombre de personnes interpellées par la police lors d'une opération de sécurisation effectuée dans la nuit du 30 septembre au 1er octobre 2024, sur l'ensemble du territoire sénégalais.



Selon nos informations, la majorité des individus interpellés l'ont été pour vérification d’identité, soit un total de 200. 77 personnes ont été arrêtées pour ivresse publique et manifeste ; 21 pour nécessités d’enquête ; 2 pour détention de chanvre indien ; 5 pour détention et usage de chanvre indien ; 2 pour offre et cession de chanvre indien ; et 1 pour détention et trafic de drogue.



Outre les interpellations, la police a saisi 125 g de chanvre indien, 26 cornets de chanvre indien et 162 plaquettes de kush. Les limiers ont également mis en fourrière 14 véhicules automobiles et 124 motos.



1 201 pièces ont également été saisies, et des amendes forfaitaires estimées à 1 303 000 F CFA ont été infligées aux contrevenants.