Octroi de Licences de pêche en Mauritanie : Macky SALL annonce une conclusion « très prochaine »

Macky SALL a informé, hier à la suite du conseil des ministres d’hier, que son homologue Ould Abdel Aziz et lui ont donné des instructions nécessaires en vue de la conclusion très prochaine des accords entre les deux pays »



Ces conventions sont relatives notamment à la pêche, aux conditions d’entrée et de séjour des ressortissants des deux pays et à la transhumance du bétail.



Les deux Chefs d’Etat ont décidé de mettre en place un Groupe d’impulsion pour assurer le suivi de la mise en œuvre des Accords entre nos deux pays et le renforcement de la coopération entre le Sénégal et la Mauritanie.



NDARINFO.COM