Odcav de Saint-Louis: JA Ndar Toute et Santos en demi finale.

Les quarts de finale de la Zone 1 ont été disputés mardi au stade Me Babacar Séye. La JA Ndar Toute championne zonale en titre et l’Asc Santos révélation de l’année se sont qualifiés respectivement devant Maag-Daan(1-0) et Jappo 0-0.



C’est un nombreux public que se sont joués les quarts de finale de la zone 1. La JA Ndar Toute championne zonale en titre était opposait a son grand rival Maag-Daan. Comme d’habitude, les deux éternels rivaux ont livré un match plein et intense avec beaucoup d’agressivité sanctionnée de trois expulsions. Deux côtés JA et un côté Maag-Daan. Plus réaliste, c’est la JA qui s’impose finalement sur le score d’un à zéro.



C’est Oumar Traoré qui a marqué l’unique but de la partie à la 47ème. Dans l’autre rencontre de la soirée, Santos du président Baye Mbengue, a pris le dessus la vaillante formation de Jappo à la séance de tirs au but (4tab3) temps réglementaire 0-0. Ces deux équipes qualifiées rejoignent Cossan et 8000 dispensés de quart de finale pour avoir terminé premières de leurs poules respectives.

Zone 1

Résultats quart de finale

JA Ndar Toute/Maag-Daan 1-0

Santos/Jappo 0-0(TAB 4-3)



Daouda Sène