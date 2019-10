Offre disproportionnée : Orange va attaquer Free via l’ARTP

Mais le problème qui se pose est que Free risque de se heurter sur l’opérateur historique du Sénégal. Après la sortie de son Directeur Générale, Orange va surement contrecarrer son adversaire.



Selon Abdou Khadre lO Directeur Afrique de Access Partnership, cette technique ne se fera pas via des promotions, mais Orange va plutôt saisir le Régulateur pour dénoncer la politique promotionnelle de Free.



“Maintenant il est fort à parier que Orange va contre-attaquer et saisir le régulateur (ARTP) pour dire que l’offre est disproportionnée, le Bundle (package) opaque et réclamer la transparence dans le panier/détail” souligne le spécialiste sur sa page facebook visitée par socialnetlink.



Selon lui Orange avait préparé le terrain car l’opérateur savait déjà ce qui se tramait du côté des Almadies.



C’est maintenant que l’ARTP aura le temps de faire le ménage chez les opérateurs puisqu’elle avait déjà pris une grande décision portant sur les promotions relatives à la fourniture des produits et services de télécommunications au Sénégal.



L’autorité, avait, dans une note adressée aux opérateurs, mis fin à la concurrence déloyale notée au sein du secteur des télécoms tout en mettant des gardes fous sur les services fournis avec des modalités drastiques.



Si cette décision est maintenue , il y aura un grand remue ménage dans le secteur des télécoms. Seuls les grands s’en sortiront.



Socialnetlink