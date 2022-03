Opportunités d’emploi et de financement : Un forum sensibilise les jeunes des HLM – vidéo

Soucieux de participer à la lutte contre le chômage, le conseiller municipal par ailleurs président du conseil communal de la jeunesse a initié mercredi une session d’informations sur les possibilités de financements et d’emplois. Des agences décentralisées de l’Etat chargées d'accompagner la jeunesse ont été conviés à la rencontre à côté de partenaires au développement. Une occasion pour les jeunes des HLM de découvrir les opportunités de formation et d’insertion et les modalités d’accès aux financements allouées aux initiatives de jeunesse. Les parties prenantes ont magnifié le sens d’engagement d’Adama Kane DIALLO en l’invitant à étendre cette dynamique dans les autres quartiers de la ville.