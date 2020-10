Ouakam: Les militaires expulsés, sauvés par Barthélémy Dias, qui dit à Macky Sall et au Cemga...

A l'occasion d'une conférence de presse des activistes de Frapp, il a annoncé que les anciens militaires délogés, seront logés dans sa commune au centre socio-culturel de Mermoz.



Message à Macky Sall et au Cemga



Une annonce forte du partisan de Khalifa Sall. Il a également exprimé son regret face à la situation. Dias fils a également lancé une alerte au Président de la République Macky Sall, pour qu'il règle cette situation le plus vite possible.



Par ailleurs, Dias a aussi demandé au chef d'état-major de l'armée sénégalaise, Général Birame Diop, d'être tolérant et compréhensif, puisqu'il a affaire à ses anciens collègues de travail.