Ouest- Foire: Un gang de fils d’avocats et d’hommes d'affaires arrêtés pour cambriolages

La brigade gendarmerie de la Foire a mis la main sur bande de jeunes garçons auteurs de plusieurs cambriolages à Ouest Foire et environs. L’Observateur qui livre l’info ce mardi, précise qu’il s’agit de Ch. Diassy, 19 ans, M. M. THiam, 19 ans, M. Mb. Diop, 16 ans, F. Diop, 18 ans et A. Diop, 16 ans.



Mais aussi incroyable que cela puisse paraître, les susnommés sont issus de familles nanties. Ils sont fils d’avocats, de richissimes commerçants et autres hommes d’affaires établis à Ouest-Foire, selon le journal. Lequel signale que tout est partie d’une plainte contre X déposée à la brigade de la Foire par un certain Roland Tété Assignon, dont le domicile a été cambriolé le 14 juin dernier. Dans sa plainte, il soutient que les malfaiteurs ont emporté trois téléphones portables de marque Iphone5-s, un ordinateur portable de marque «Toshiba, une PlayStation 4.



Il précise que les téléphones et l’ordinateur sont équipés de ICloud, facilitant leur traçabilité. Suffisant pour les hommes en bleu de se lancer à la recherche des malfaiteurs. Par le concours de l’opérateur de téléphonie « Orange », ils ont localisé un certain Samba Diaw.



Interpellé, Samba Diaw informe avoir acquis l’appareil des mains d’un certain Papa Ontou Diop. Il précise qu’après avoir réparé la moto d'Ontou Diop, celui-ci qui ne disposant pas suffisamment de liquidités pour le payer, lui a remis en gage ce téléphone « I Phone », plus 4000 F Cfa. A son tour, Diop révèlera avoir acquis ledit téléphone des mains de Ch. Diassy chez qui, il conduit les hommes en bleu. Le jeune Diassy a été livré par son père (avocat). Entendu, il balance à son tour ses 4 acolytes sus-indiqués. Cueillis le 19 juin suivant, les jeunes garçons ont confessé leurs différents forfaits avant de livrer leur receleur, Moussa Sylla, 25 ans. Lequel sera arrêté avec l’ordinateur volé et une partie du butin. Au terme de leur détention légale, ils ont été déférés au parquet pour association de malfaiteurs, vol en réunion commis la nuit avec effraction et recel.



