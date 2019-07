Ouganda-Sénégal : gagner à tout prix

L’équipe du Sénégal doit s’imposer au Caire, ce vendredi soir (19h GMT), contre l’Ouganda, pour s’ouvrir les portes des quarts de finale de la Coupe d’Afrique des Nations de football. Si possible avec la manière face une sélection difficile à manœuvre et sans complexe.



Dans le grand stade International du Caire se dresse l’équipe de l’Ouganda, et un peu plus encore, ce vendredi face aux Lions. Présent à la CAN pour la sixième fois, la deuxième de suite, l’Ouganda veut impressionner. Et, une partie du stade pourrait être drapée de rouge et noir. Pour raviver le feu sacré chez les coéquipiers de Sadio Mané vainqueurs lors de la 3e journée, au stade du 30 juin. Déjà dos au mur et outsiders, les Cranes joueront, face à au Sénégal, leur survie dans cette CAN. « Nous ne craignons pas le Sénégal même s’il a une grande équipe, mondialiste. Nous jouerons nos chances pour relever le défi », prévient le sélectionneur Sebatian Desabre.



Confirmer



Difficiles vainqueurs de leur troisième match contre le Kenya (3-0), les Lions, eux, sont dans une situation plus confortable que leurs futurs adversaires et que beaucoup de favoris figurent sur ce tableau des huitièmes de finale. Une victoire quelque soit la manière et les hommes de Aliou Cissé seraient en quarts de finale pour la deuxième fois de suite. Mieux, ils confirmeront leur succès devant le Kenya. Voilà pour l’objectif comptable.



Mais ce match face à une nation qui a déjà battu la RD Congo et posé des problèmes à l’Egypte et qui reste sur une victoire, un nul et une défaite, revêt un autre enjeu. Annoncés comme les favoris à la victoire finale de la CAN, les Lions ont offert une première prestation acceptable à la Tanzanie (2-0) et une autre décevante contre l’Algérie (0-1) avant de se reprendre devant le Kenya (3-0). « Nous devons gagner ce match. Ce sera difficile, mais, nous pouvons le faire. Les garçons ont l’envie », soutien Aliou Cissé.



Séduisant contre le Kenya, le trio Gana Gueye, Pape Alioune Ndiaye et Henri Saivet sera un des éléments clés de cette nouvelle édition.



Onze probable des Lions



Alfred Gomis-Gassama, Kouyaté, Kouliblay, Ciss-Pape Alioune Ndiaye, Saivet, Gana-Mané, Sarr, Mbaye Niang.



Mamadou Salif GUEYE et Bathie GNING (Envoyés spéciaux au Caire, Egypte)