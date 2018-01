Ousmane Masseck NDIAYE nous parle, 5 ans après … ( vidéo )

À l’heure où des agissements multiformes tendent gravement à saper la valeur de la ville, il urge de nous remémorer des viatiques que l’ancien maire de Saint-Louis avait laissés à la postérité. De l’au-delà, souhaite-t-il sûrement que ce legs d’engagement et de citoyenneté soit farouchement sauvegardé et transmis aux générations futures. Dans cette vidéo exclusive de NDARINFO, l’ancien ministre y révèle à suffisance l’attachement qu’il portait pour sa ville qu’il a su bâtir et surtout pour son patrimoine. Il y dit : « je condamne fermement ceux qui travaillent à la destruction du patrimoine historique de Saint-Louis », alors qu’il rencontrait la presse et des promoteurs hôteliers. « Nous avons l’obligation après avoir obtenu le classement de Saint-Louis dans liste du patrimoine mondial au niveau de l’UNESCO, de travailler à conserver cet acquis », a-t-il ajouté. En souvenir de son départ, survenu un triste 5 janvier 2013, en rappel à son efficacité, à sa détermination, à sa rigueur et à sa fermeté, nous partageons ces paroles. Regardez !