Ousmane Sonko appelle à la ratification de la réforme de la BCEAO sur le franc CFA

Le Premier ministre Ousmane Sonko a plaidé pour la ratification de la réforme adoptée par la Banque centrale des États de l’Afrique de l’Ouest (BCEAO) en 2019 sur le franc CFA. Cette démarche vise à préparer le terrain pour l'instauration de l’eco, la nouvelle monnaie que plusieurs pays d’Afrique de l’Ouest aspirent à partager, a-t-il dit lors de sa déclaration de politique générale devant les députés.



M. Sonko a exhorté le président de l’Assemblée nationale à se pencher sur les archives pour retrouver cette réforme cruciale. « Elle doit être ratifiée, car c’est déjà un pas en avant dans notre volonté d’avoir une monnaie unique, dans un cadre communautaire », a-t-il ajouté.



Cette nouvelle disposition, selon le Premier ministre, est essentielle pour faciliter la transition vers l’eco, qui remplacera le franc CFA une fois que les pays de l'Union économique et monétaire ouest-africaine (UEMOA) rejoindront la nouvelle zone eco de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest (CEDEAO).



Ousmane Sonko a rappelé que la réforme proposée prévoit notamment le changement de nom du franc CFA en eco et l'arrêt de la centralisation des réserves de change des pays de l'UEMOA au Trésor français. En outre, elle envisage la fermeture du compte d'opérations et le transfert des ressources disponibles à la BCEAO.



Un autre aspect significatif de cette réforme est le retrait des représentants français des organes de décision et de gestion de l’UEMOA, une mesure que M. Sonko considère comme une avancée majeure.



NDARINFO.COM