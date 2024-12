Ousmane Sonko : " le plus grand combat pour les prochaines années est celui de l’assainissement de notre administration "

Le Premier ministre, Ousmane Sonko, a présidé ce 23 décembre la finale du GOV’ATHON, une compétition qui prime l’innovation dans le numérique et la modernisation de l’administration sénégalaise. Lors de sa prise de parole, le chef du gouvernement s’est exprimé sur la nécessité d’assainir l’administration et d’en faire un «outil au service du citoyen ».



A ce titre, il annonce de grands chantiers en ce sens dans les prochains mois et années pour permettre à ce pan de la République de panser «ses maux liés à la qualité de service à l’usager ».



«En tant que chef du gouvernement et en tant qu’ancien fonctionnaire malheureusement radié, je puis vous assurer que le plus grand combat pour les prochains mois et les prochaines années est celui de l’assainissement de notre administration (…). Ses maux sont liés à la formation à la base et à la pratique d’une administration encore cantonale à l’usager est considéré comme redevable alors que l’on parle de service au contribuable. C’est lié également au manque de corrélation entre l’objectif de développement et notre administration. Il faut que cette administration devienne une administration du développement. Elle ne l’est pas suffisamment aujourd’hui », a-t-il déclaré.



À noter que les 12 projets primés dans ce concours vont être intégrés dans 12 ministères afin de l’aider dans sa modernisation et dans son développement numérique.