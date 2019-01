Ousmane Sonko tacle Aliou Sall : « je n’ai jamais volé de l’argent du pétrole et du gaz au Sénégal »

Le leader de Pastef n’a pas du tout raté le maire de Guédiawaye, après que celui-ci a accusé le syndicat des Inspecteurs des Impôts des Domaines de financer sa campagne. Venu répondre à l’appel du mouvement «Guem Sa Bopp», lors du lancement du concept «opération faxass», le leader de Pastef a descendu en flamme le Directeur de la Caisse des dépôts et consignations (Cdc).



“J’ai entendu Aliou Sall dire qu’Ousamne Sonko a été financé par des Inspecteurs des Impôts et Domaine, mais je vais lui dire que je n’ai jamais volé de l’argent du pétrole et du gaz au Sénégal comme il (Aliou Sall) le fait», a répondu le candidat déclaré à l’élection présidentielle de 2019.



Après Aliou Sall, l’ancien Inspecteur des Impôts et des Domaines radié, s’est défaussé sur le Président Macky Sall qui selon lui “a passé 7 années de gestion calamiteuse et de système corrompu”.



«Nous sommes au bout de 7 années de mandature de Macky Sall, marquées par des détournements de deniers publics, de bradage des intérêts du Sénégal au profit des étrangers, de gouvernance familiale. 7 années de gouvernance méchante. Macky utilise les leviers de l’Etat pour liquider ses adversaires politiques et en ce moment, il utilise nos deniers publics pour aller en Oumra avec sa femme», a-t-il taclé. Avant d’ajouter : «sept années de liquidation systématique de ses adversaires politiques et de mensonge d’Etat, sept années de corruption à tout point de vue».



DAKARMATIN