Ousmane Sonko va lancer 1 000 coopératives productives solidaires à Koumpentoum

Le Premier ministre sénégalais Ousmane Sonko donnera le coup d'envoi, le samedi 23 mars 2025 à Koumpentoum, d'un vaste programme national visant la création de Coopératives Productives Solidaires (CPS). Cette initiative majeure s'inscrit dans la politique gouvernementale de développement économique et social du pays.



Le programme, qui s'étendra jusqu'en 2029, prévoit la mise en place progressive de 10.000 coopératives à travers le territoire national. Un premier objectif de 1.000 CPS est fixé pour 2025, suivi d'une extension à 3.000 structures d'ici 2027, pour atteindre le cap final des 10.000 coopératives en 2029.



Cette stratégie ambitieuse vise principalement à répondre au défi de l'emploi des jeunes, une préoccupation majeure au Sénégal. Les CPS permettront de créer des opportunités d'emplois décents et durables, tout en mettant l'accent sur l'insertion professionnelle des jeunes et des artisans. Le choix de Koumpentoum pour le lancement n'est pas anodin, illustrant la volonté du gouvernement de dynamiser l'économie dans les zones rurales.



