Oxfam Sénégal: des agents limogés et démissionnaires pour avoir refusé de suivre le nouvel agenda en faveur des homosexuels

C’est le journal « Enquête » qui donne l’info. L’Ong britannique Oxfam déroule son agenda secret en ce qui concerne la promotion des droits de la communauté Lgbtiaq. Elle impose à ses agents de respecter sa nouvelle politique pour la promotion des homosexuels.



Au Sénégal, certains agents ont montré leur ferme désaccord quant à l’application de ce nouvel agenda. Un cadre, qui fut à l’origine de ce rébellion, a purement et simplement été licencié. Et, il n’est pas le seul. Au moins, 5 agents ont soit démissionné ou été limogés.



Mieux, raconte un agent démissionnaire qui s’est confié à nos confrères, tous les autres employés sont tenus de respecter la politique de promotion des homosexuels, s’ils ne veulent pas être remerciés. Les employés ont le choix : respecter les directives de leur employeur ou démissionner d’Oxfam.



Mais, les agents d’Oxfam Sénégal, qui ne comptent pas du tout respecter à la lettre cette nouvelle politique en faveur des homosexuels et des lesbiennes, demandent à cette Ong internationale de se conformer aux règlements et lois en vigueur dans les pays comme le Sénégal où elle s’établit.



PRESSAFRIK