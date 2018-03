PARTENARIAT : Toulouse et Saint-Louis ont signé un protocole de coopération.

Les Maires de Toulouse et de Saint-Louis du Sénégal entendent renforcer les liens d'amitié qui lient leurs deux villes. Ils ont signé un protocole de coopération le samedi 25 octobre 2014 au Salon Rouge du Capitole de Toulouse, a appris Ndarinfo.com.

Initiée dès 2003, la coopération entre les deux villes a été formalisée entre MM. Ousmane Massek Ndiaye et Jean-Luc Moudenc en 2005. Fort d'échanges constants et constructifs, cet accord s'est vu renouvelé et renforcé à plusieurs occasions.

Il porte non seulement sur la solidarité, la culture, la santé, le sport, l'éducation, les universités et le développement, mais aussi sur la mémoire de l'Aéropostale, Saint-Louis étant une ville étape de ce périple historique.



C'est ainsi qu'une délégation de Saint-Louis a été accueillie à Toulouse jusqu'au 25 octobre. Elle est composée du maire Amadou Mansour FAYE, Maire de Saint-Louis et Ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement, de Monsieur Amadou Moctar Chimère DIAW, Président de la Commission Partenariat et Coopération Décentralisée, de Madame Awa NDIAYE, Présidente de la Commission Culture, Tourisme, Patrimoine, de Monsieur Assane SOUMARE, Président de la Commission Planification, finances locales et financement du développement local.