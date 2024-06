PDS : À la découverte de Fatou SOW, l’opératrice économique qui gère les femmes

«Qui l’a choisie ?» Au Parti démocratique sénégalais (Pds), la question est sur toutes les lèvres depuis vendredi. Fatou Sow a été nommée présidente de la Fédération nationale des femmes du Pds par le secrétaire général national Abdoulaye Wade, signataire du communiqué confirmant en même temps Lamine Ba, secrétaire général des cadres libéraux. Et Woré Sarr a annoncé avoir quitté définitivement le Pds. «Très sérieusement, Woré Sarr a raison de se rebeller. Cette dame est une fabrication de Karim Wade», soupire un député libéral qui est aussi dans tous ses états. «Faux», rétorque la chargée de communication du Pds, Nafissatou Diallo. «Fatou Sow est née dans le parti, et comme on le dit dans notre jargon, c’est une fille du parti. C’est le Président Wade qui a bien nommé Fatou Sow. Il a nommé Karim Wade chargé de la stratégie, de l’orientation du parti. C’est le numéro 2», a-t-elle martelé. Inconnue ? Pas forcément. Discrète ? Oui, puisque Fatou Sow est actuellement députée et ce n’est pas sa première législature. En effet, la responsable de Keur Massar avait déjà siégé à la 11ème législature à l’issue des Législatives de juin 2007. Elle totalise quarante années de militantisme au sein de la formation libérale. La candidate malheureuse au poste de président du Conseil départemental de Keur Massar a été nourrie à la source du parti dirigé par Abdoulaye Wade.



Fille d’un compagnon de Wade



Un héritage. Son père est un compagnon des premières heures du Pape du Sopi. Bés bi a contacté Mme Sow mais elle n’a pas répondu à nos sollicitations. Dans une émission diffusée en direct sur sa page Facebook, à la veille des élections municipales et départementales du 31 janvier 2022, Fatou Sow racontait son parcours politique. «Je suis opératrice économique. C’est au mois de mars de l’année 1984 que j’ai adhéré pour la première fois au Pds. Depuis, lors, je suis restée dans ce parti. J’ai été la première femme adjointe au maire de Keur Massar et première femme élue dans cette localité», disait-elle. Elue députée lors des législatives de 2007, elle retrouve l’hémicycle en 2022 à la faveur de l’inter-coalition Yewwi-Wallu. Réagissant au micro du site web Infos15 avant même la publication définitive des résultats, elle disait : «Nous allons exercer pleinement notre rôle de députés. Les électeurs de Keur Massar doivent savoir que mon collègue Bara Gaye et moi, nous n’allons pas siéger à l’hémicycle pour faire de la figuration, nous allons nous battre pour que les doléances des populations sénégalaises trouvent enfin des solutions définitives et durables.»



Nafi Diallo : «Woré Sarr n’était pas la présidente des femmes du Pds»



Fatou Sow, la cinquantaine passée, le teint clair, la taille imposante, est décrite comme «une femme pieuse, très maternelle». La chargée de communication du Pds la présente comme «une personne très gentille, très aimable». Nafissatou Diallo ajoute : «Son seul défaut, c’est qu’elle est trop franche. Elle dit ce qu’elle pense.» Elle précise que contrairement à ce qui est véhiculé, «Fatou Sow n’a pas remplacé Woré Sarr. Cette dernière n’était pas présidente des femmes du Pds. C’est un abus que beaucoup font. Elle n’a jamais été présidente des femmes. La présidente, c’était feue Awa Diop, la secrétaire générale, c’était Aminata Tall. Et depuis que ces deux sont parties, ces postes n’ont jamais été pourvus. Quand Awa Diop avait dit qu’elle se retire et qu’elle laisse la place aux plus jeunes, le Président Wade a donné le poste de secrétaire générale adjointe des femmes à Woré Sarr». Nafi Diallo est convaincue d’une chose : «Maman Woré Sarr va revenir, elle est juste fâchée.» Fatou Sow entre dans l’histoire du Pds, en rejoignant les «dames de fer» Coumba Ba, Awa Diop et Aminata Tall.



EMEDIA