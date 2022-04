PHASE I DU PROMOGED : Un financement de 206 milliards FCFA pour 07 régions dont 30 milliards FCFA pour Saint-Louis

Le Gouverneur de la région de Saint-Louis a installé ce jeudi le Comité Technique Régional en vue de la mise en œuvre des objectifs du PROMOGED (Projet de Promotion de la Gestion Intégrée et de l'Économie des Déchets Solides au Sénégal). Ce Projet vise à renforcer la gouvernance du secteur dans 07 régions dans sa première phase pour une durée de 06 ans (2020-2026).



Il est financé à hauteur de 206 milliards FCFA dont près de 30 milliards FCFA pour la région de Saint-Louis où il est prévu la réalisation de 50 infrastructures dans le cadre de la gestion des déchets solides. Ce projet, mis en œuvre par le Ministère de l'Urbanisme, du Logement et de l'Hygiène Publique, en est à sa première phase d'exécution. Il vise le renforcement de la gouvernance du secteur des déchets solides à travers une gestion inclusive et participative avec une contribution des collectivités territoriales.



Il est mis en place par l'État du Sénégal avec le soutien de la Banque Mondiale, de l'Agence Française de Développement (AFD), la Coopération Espagnole et la Banque Européenne d'Investissement à hauteur de 206 milliards FCFA, selon Ibrahima Diagne, Directeur du PROMOGED. La durée du projet est de 06 ans (2020-2026). Les zones d'intervention concernent 07 régions ciblées (Dakar, Kolda, Sédhiou, Matam, Saint-Louis, Thiès et Ziguinchor) dont 148 communes soit 07 millions d'habitants à impacter. Il est prévu, selon toujours Ibrahima Diagne, la construction de 350 infrastructures (dont 50 dans la région de Saint-Louis avec un investissement de plus de près de 30 milliards FCFA), 15 décharges réhabilitées et des milliers d'emplois générés.





Le Comité Technique Régional installé hier, se veut d'être un cadre de concertation qui a pour objectif d’appuyer la mise en œuvre des activités du projet au niveau de la région. "Il sera chargé de faciliter et de coordonner les activités des différents groupes de travail mis en place et devant réfléchir sur le foncier, le volet environnemental et social, la dynamisation du secteur privé, l’appui à l’entrepreneuriat local et l’innovation et l’appui de la mise en place de l’intercommunalité", a rappelé le Gouverneur de la région de Saint-Louis, Alioune Badara Sambe.



