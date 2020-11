PIKINE : « cette jeunesse n’a plus d’espoir … »

Journées de prières pour les victimes du chavirement de migrants au large des côtes de Mbour. À Saint-Louis, plusieurs fils du Pikine y ont péri. Quelques jours après l’accident provoqué par une exposition de moteur, la tristesse et la mélancolie planent encore sur le populeux quartier. Ce dimanche, l’occasion du recueillement marqué par de fortes émotions, a été saisie par le Mouvement pour la Solidarité et le Développement de Saint-louis (MSDS) et l’association Cœur du Social pour appeler à l’élaboration par le Gouvernement « d’une politique d’emploi rationnelle « pour permettre à cette jeunesse d’avoir de l’espoir ». « Le drame de cette situation est que cette jeunesse n’a plus d’espoir », a confié Alioune WILLANE.