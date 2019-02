PIKINE : les robinets à sec

Le calvaire dure depuis plus d’une semaine. Les populations de la zone de Pikine sont privées d’un approvisionnement normal en eau potable. Depuis trois jours, les robinets sont à sec, toute la journée. Il faut attendre tard dans la nuit pour remplir les bidons avec un faible débit.



Le cauchemar est d'autant plus difficile que des populations de Pikine Gouye Mbargou et environs font recours à l'eau des puits pour se laver. Une situation insoutenable qui coïncide avec la forte canicule qui sévit dans la ville.



