POLÉMIQUE À GOUYE-MBIND - Serigne Sidi Mokhtar anticipe sur le débat, tranche en faveur de Serigne Moustapha et met en garde tout récalcitrant.

Mardi 9 janvier 2018 -La nouvelle de la disparition de Serigne Sidi Mokhtar Mbacké a fini de gagner les foyers semant tristesse et désolation. L'on interdit à la presse de donner des noms quant aux futurs khalifes. Pour ce qui concerne Gouye-mbind, deux profils sont agités. Celui de Serigne Moustapha Maty Lèye, fils aîné de regretté Khalife Général des Mourides et celui de Serigne Abdou Coumba Sounah. Parlons de ce dernier.





Il habite Khombole. Dakaractu vous apprend que tard dans la nuit qui a précédé l'inhumation de Serigne Sidi Mokhtar, le chef religieux a, avec une grande partie de sa famille et talibés, déménagé vers Touba où ils résident depuis lors. Serigne Abdou Coumba Sounah ne s'en cache pas. Il était venu, au moins, réclamer le Khalifat de Serigne Bara. Dans l'initiative, il est soutenu par Serigne Bass Thioro Mbacké. Ce dernier organisera d'ailleurs, un point de presse pour présenter l'homme qu'il dira inconnu du grand public pour avoir été envoyé travailler dans son coin par Serigne Mbacké Madina. Ses tentatives d'introniser Serigne Abdou Coumba Sounah ne seront guère couronnées de succès. À côté, il y a le ndigël de Serigne Sidi Mokhtar qui montre '' la voie à suivre ... ''





En effet, comme l'a confirmé Serigne Cheikh Thioro Mbacké, porte-parole de Gouye-mbind et proche du défunt Khalife, '' Serigne Sidi Mokhtar Mbacké avait clairement traité la question. '' Avant de quitter ce bas-monde, Serigne Sidi a confié que Serigne Moustapha Maty Lèye était le futur Khalife de Serigne Bara et que quiconque manquait de le suivre, risquait de se perdre ''. Une déclaration qu'il a faite lors de la cérémonie de présentation de condoléances du Pds et réitéré devant Serigne Ahmadou Mokhtar Mbacké, samedi après-midi, à Darou Khoudoss.



C'est ainsi que 16 des 17 concessions appartenant à la grande famille de Serigne Mouhamadou Lamine Bara ont, tout de suite fait allégeance à Serigne Moustapha Maty Lèye. Il s'agit, comme précèdemment cité , dans un de nos articles publié ce dimanche, des familles de : Serigne Modou bara Mbacké , Serigne Abdou Aziz bara Mbacké, serigne Karim Bara Mbacké, Serigne Abdou Lahat Bara Mbacké , Serigne Abô Bara Mbacké, Serigne Bass Khoudia Bara Mbacké, Serigne Sidi Ameth Bara , Serigne Abdou Khadim Bara Mbacké, Serigne Moustaïne Bara Mbacké, Serigne Sidi Ndar Bara Mbacké, Serigne moustapha finance Bara Mbacké, Serigne Omar Fall Bara Mbacké, Serigne Modou Aïcha Bara Mbacké, Serigne Moustapha Faty Kane Bara Mbacké, Serigne Khadim Awa Bâ Bara Mbacké et Serigne Mamadou Yadali Bara Mbacké...





La visite du Khalife Général des Mourides, Serigne Mountakha Mbacké, ce dimanche à Gouye-mbind sonne le glas de cette polémique. Serigne Abdou Coumba Sounah est désormais visiblement écarté et Serigne Moustapha Maty Lèye officiellement installé.



DAKARACTU