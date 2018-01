POLICE: le Commissaire Ousmane FALL installé à l'arrondissement de l'île (photos)

Le commissaire central de Saint-Louis El Hadji Bécaye DIARRA a procédé, jeudi, à l’installation officielle de nouveau commissaire de l’ile, en présence des représentants des démembrements de la police nationale, des forces de défense et de la Commune. Ousmane FALL, jusqu’ici adjoint au commissaire de Thiès remplace ainsi Aissatou KA dont l’engagement et le dévouement ont été magnifiés par ses collaborateurs.





Mme KA a exprimé sa « fierté » d’avoir exercé cette fonction en saluant « le respect mutuel », « l’abnégation » et « la compréhension » dont son équipe a fait montre durant son magistère.





Elle a leur adressé des témoignages de « gratitude » en souhaitant à son successeur et camarade à la 41e promotion de l’école nationale de police, une bonne réussite.



« Vous avez les qualités humaines et professionnelles requises pour mener à bien cette mission », a-t-elle dit à l’endroit de son collègue.





Le Commissaire central a convié l’équipe à une « gestion participative », une « collaboration franche » ainsi qu’à « un travail discipliné ». « C’est dans l’unité d’action que l’on peut atteindre les objectifs », a-t-il martelé. « Vous êtes investis d’une mission régalienne de service public au service du public », a dit M. DIARRA s’adressant aux forces de l’ordre et aux ASP.



Il a insisté sur le devoir de ces vaillantes sentinelles « d’aider, de sécuriser et assister le public ».

>>> Quelques images de la cérémonie …