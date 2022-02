POUR UNE MEILLEURE PRISE EN COMPTE DE LEURS DOLÉANCES : Les représentants d'Associations de personnes handicapées formés en communication et plaidoyer

La ville de Saint-Louis a abrité ce vendredi un séminaire de renforcement des connaissances et compétences des leaders de la Fédération Sénégalaise des Associations de Personnes Handicapées sur la communication et le plaidoyer. Cela entre dans le cadre de la mise en œuvre du Projet "Initiative Programme de Coopération Volontaire (PCV) 2021-2022 qui est financé par Oxfam Canada. La rencontre a réuni ces deux jours des représentants régionaux d'Associations de personnes handicapées.



Le but est de les outiller afin qu'ils puissent mieux communiquer et plaider en leur faveur. Cette rencontre de Saint-Louis fait suite à une série de formations initiées depuis quelques temps à l'intention des membres des associations de personnes handicapées. Ces formations sont axées sur diverses thématiques allant du leadership à la communication et plaidoyer.



Une occasion saisie par la Présidente régionale du Comité des Femmes de la Fédération Sénégalaise des Associations de personnes handicapées, en l'occurrence Diaw Gueye Baldé, pour faire part des différentes contraintes auxquelles les personnes handicapées sont confrontées depuis longtemps. Il s'agit entre autres des problématiques de la mobilité handicapés moteurs, de l'accessibilité, de la prise en charge médicale et l'éducation qui constituent jusqu'ici un frein à leur mieux-être et leur épanouissement.



