PROJET SEN/024 : des maîtres-artisans de Saint-Louis dotés d'équipements de pointe ( photos)

Dans le cadre du projet d’appui à la Formation technique et professionnelle et Insertion professionnelle SEN/024, plusieurs maitres artisans de Saint-Louis ont reçu des équipements de pointe.





Ce programme contribue à la mise en œuvre de la politique sectorielle de la FPT et participe ainsi à la réduction de la pauvreté par la formation professionnelle et technique et l’insertion socioprofessionnelle. Il s’articule autour du renforcement de quatre axes majeurs : gestion, qualité, accessibilité et mesures d’insertion socioprofessionnelle.





Des artisans évoluant dans les filières telles que la mécanique automobile, la menuiserie bois, la maçonnerie, la couture et menuiserie métallique ont reçu des outils de dernier cri.





La cérémonie présidée hier par le directeur présence le directeur de l’apprentissage, a été l’occasion pour Abdoulaye LEYE, le président de la chambre des métiers de Saint-Louis, de réaffirmé son engagement pour l’émergence de ce secteur. Il a invité les bénéficiaires à prendre bien soin de ces nouvelles dotations.



NDARINFO.COM