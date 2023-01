PROMOGED : une batterie de réalisations annoncées. La décharge de Gandon ciblée - vidéo

Le comité régional en charge su dialogue territorial sur la mise en œuvre du Projet de promotion de la gestion intégrée et de l'économie des déchets solides (Promoged) s'est réuni mardi à Saint-Louis. La session a permis de partager avec les parties prenantes, les réalisations prévues en 2023 ainsi que le schéma intercommunal de gestion des déchets. Des mesures d'urgence sont préconisées pour soulager les populations et pour le département une restructuration du Centre d'enfouissement Technique de Gandon semble être l'une des mesures phare. La décharge sera dotée d'un mur de clôture, de toilette et d'un logement pour le gardien.