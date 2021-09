PS : Le ministre Alioune NDOYE accusé de « tentative d’agression et menaces de mort »

Le Parti Socialiste (PS) renoue avec les démons de la division. Son secrétaire national à la vie politique, qui est loin d’être en odeur de sainteté avec le ministre maire Alioune NDOYE, accuse ce dernier d’avoir attenté à sa vie.



Dans un communiqué, Mamoudou WANE déclare que de gros gaillards bien identifiés se sont rués sur lui en lui demandant de laisser tranquille Alioune NDOYE sinon…



« Venu répondre à la convocation du Secrétariat Exécutif national, le jeudi 2 septembre 2021, j’ai fait l’objet de violences physique et verbale de la part d’éléments de la sécurité du camarade Alioune NDOYE. En effet, après être sorti de mon véhicule, seul j’ai fait l’objet d’attaques d’individus bien identifiés, travaillant à la mairie de Dakar Plateau et qui étaient en nombre dans la cour de la Maison du Parti Socialiste. Ils m’ont copieusement insulté et se sont rués sur moi, avec une intention claire de m’agresser physiquement », déclare-t-il.



En outre, le responsable socialiste demande à la direction du parti de prendre ses responsabilités afin que de tels faits ne se reproduisent dans l’avenir.



