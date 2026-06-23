Pape Alé Niang tacle Pape Thiaw et les dirigeants après la défaite

Les choix de Pape Thiaw suscitent une vive polémique, quelques heures après la deuxième défaite consécutive des Lions face à la Norvège (3-2). Le directeur général de la RTS, Pape Alé Niang, a publié un coup de gueule sur X, ciblant à la fois le sélectionneur et les dirigeants du football sénégalais.Le journaliste s'en prend d'abord à la préparation de la compétition.





«Comment peut-on préparer sérieusement une coupe du monde avec une poule où il y a la France, la Norvège, sans rencontrer une équipe européenne de même calibre. On se contente des USA et de l'Arabie Saoudite parce qu'ils prennent en charge tout simplement tous les frais des matchs amicaux», reproche-t-il, pointant des choix dictés par des considérations financières plutôt que sportives.





Pape Alé Niang note également la fébrilité défensive des Lions, qui ont encaissé neuf buts en quelques jours face aux États-Unis en amical, puis face à la France et à la Norvège en phase de poules. Il s'en prend directement aux choix de Pape Thiaw, notamment sa décision de maintenir Kalidou Koulibaly dans le onze malgré des signaux d'alarme apparus dès la rencontre contre les Bleus.





«Quand des joueurs reconnaissent eux-mêmes qu'ils manquaient de rythme, physiquement ils n'étaient pas prêts dans une compétition de haut niveau. N'empêche, ils sont titulaires indiscutables. Au même moment, des jeunes joueurs prêts physiquement cirent le banc des remplaçants. Des errements dans le coaching sur le choix des joueurs et surtout dans l'heure des remplacements», écrit le DG de la RTS.«Bref, gardons le silence… et contentons-nous de Yalla bakhna (Dieu est Bon)», conclut-il, dans une formule qui résume la frustration d'une grande partie des supporters sénégalais.





Avec zéro point et une différence de buts négative après deux journées, le Sénégal ne peut plus compter que sur un miracle pour figurer parmi les meilleurs troisièmes et poursuivre la compétition.





MS/NDARINFO.COM

